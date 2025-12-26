「液态氮调酒」喷烟超浪漫 俄男喝下胃破裂即送ICU

俄罗斯莫斯科一场派对发生悲剧，调酒师为了给宾客留下深刻印象，以液态氮冷却鸡尾酒，38岁男性客人随即喝下竟严重不适，送院证实胃部破裂，要在深切治疗部留医。

亲克里姆林宫Telegram 突发新闻频道Baza指出，悲剧在烹饪节目《Game of Tables》的摄影棚里发生。事件令在场的客人和医护人员都感到震惊。

液态氮在烹饪演示中被认为是安全的，但必须在完全蒸发后才能吃或喝下。该频道称，导播室员工没有警告参与者相关危险，并在调酒师倒出混合物后立即让嘉宾喝下。

影片显示，有人从厚壁容器中，将液态氮倒进2个纸杯，并将其中一杯分发给男子。嘉宾询问该怎么办时，镜头外传来一个声音叫他「喝下去」。男子喝下鸡尾酒之前还说：「很高兴和你们一起工作。」他喝了一口后立即感到呛咳，摀著肚子，弯腰扶着桌边离开画面。

男子立即被送往医院并接受了手术，后来恢复了意识，但医生没有透露病情的严重程度。

