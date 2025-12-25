Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

越南首富退出南北高铁竞标 财产一夕缩水148亿港元

即时国际
更新时间：22:30 2025-12-25 HKT
发布时间：22:30 2025-12-25 HKT

越南最大民营财团Vin集团（Vingroup）周四（25日）宣布退出价值670亿美元（约5210亿港元）的「南北高速铁路」竞标。这个震撼弹导致集团与多家子公司股价下跌，集团创办人、越南首富范日旺身价单日蒸发19亿美元（约148亿港元），成福布斯即时富豪排行榜圣诞节当天财产损失最多的亿万富翁。

越南首富范日旺。 路透社资料图
越南首富范日旺。 路透社资料图

综合路透社及多间越南传媒消息，范日旺成立的子公司Vinspeed今年5月成立不久即投入南北高铁案竞标，资金20%自筹、其余8成寻求政府35年零利率贷款。这条高铁衔接首都河内与全国最大城胡志明市，全长1540公里，预计2026年12月动工、2035年完工。越南政府视为国家重大建设项目。

标案含奥运级体育场馆

除了南北高铁，标案还包括位于河内的奥运等级综合体育馆园区，占地逾9000公顷，包含多项高标准体育设施，例如可容纳13.5万人的体育馆。

Vin集团周四声明，经审慎评估集团资源后决定撤回投标申请，以确保资金、人力、执行力尽量集中于近期取得的战略基础设施建设案。

Vin集团获派投资多项重大基建项目。 官网截图
Vin集团获派投资多项重大基建项目。 官网截图

Vin集团获派投资其他重大基建，例如胡志明市郊滨城（Ben Thanh）连接南部芹椰县（Can Gio）、河内连接广宁省（Quang Ninh）的高铁路线。集团内部还有VinMetal钢铁厂、2座位于河静省（Ha Tinh）的风电厂、位于海防省的液化天然气发电厂、芹椰填海造陆城市计划（megaciy）等重大案件加速推动中。

央行、财政部皆忧心

越南央行对于Vin集团高杠杆率与缺乏铁路基础建设经验颇为忧心，并警告集团提出的贷款申请及其必要的担保在融资稳定层面恐有风险。路透社指出，5月19日的一份意见书指出，这项贷款案需要「国家特别担保」。越南财政部表示，零利率贷款条件与30年偿债期限形同国家补贴，恐影响越南信用评级。

除了Vin集团，汽车工业公司THACO、越南铁路公司、越南投资发展集团均有意投资南北高铁开发案。Vin集团声明表示，退出竞标不妨碍高铁开发案进展。越南政府表示，明年1月公布南北铁路案最终得标者。

