约旦河西岸｜以色列批准19个犹太人定居点 英法德日等14国联合声明谴责

英国、法国、德国等14个国家星期三（12月24日）发表联合声明，谴责以色列政府近日批准在约旦河西岸新建犹太人定居点。声明指出：「此类单方面行动，作为在约旦河西岸强化定居点政策的一部分，不仅违反国际法，还有可能加剧局势动荡。」

据知情人士透露，以色列内阁于12月11日批准了19个定居点的合法化和设立。极右派财长斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）周日在社交媒体上宣布此消息，他本人也是西岸定居者。

斯莫特里赫称，这一提案由他和国防部长卡茨共同提出，当局在三年内规划了69个犹太人定居点，创下纪录。此举将巩固以色列对约旦河西岸的控制，阻止巴勒斯坦建国。

加强控制西岸阻巴勒斯坦建国

法国外交部周三发布14国联合声明，包括德国、比利时、加拿大、丹麦、西班牙、法国、意大利、爱尔兰、冰岛、日本、马耳他、荷兰、挪威和英国，一致谴责以色列决定在其占领的约旦河西岸地区新建19个犹太人定居点，重申反对任何形式的吞并和殖民化政策。声明强调，支持巴勒斯坦人民自决权，在坚持「两国方案」基础上实现全面、公正和持久和平。

以色列外交部长萨尔则驳斥14国联合声明，坚称犹太人有权建立一个涵盖整个「巴勒斯坦志管地」领土的民族家园。他在X网站上发文称：「外国政府无权限制犹太人在以色列土地上生活的权利。」