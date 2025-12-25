Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州平安夜、圣诞节遇山洪暴雨 6地进入紧急状态

即时国际
更新时间：15:50 2025-12-25 HKT
发布时间：15:50 2025-12-25 HKT

美国南加州民众在天气引发的混乱中过节，在圣诞前夕遭遇强烈冬季风暴带来的降雨，降雨减弱后又有另一场风暴系统预计在圣诞节当天到来，可能发生山洪和泥石流。今年1月曾受山火肆虐的地区发布了疏散警告，因为暴雨和强风引发了泥石流和碎屑流。

风雨袭击到南加州内陆与山区地带，暴雨使高速公路变成河流，多处道路封闭，并引发山洪冲刷土石流。圣贝纳迪诺县（San Bernardino）山路因泥石流中断交通，消防单位救出了被困在车内的人员，挨家逐户救援并发布强制撤离命令。

加州州长宣布，洛杉矶、橙县、河滨、圣贝纳迪诺、圣地牙哥与沙斯塔等6县进入紧急状态。

这波雨势是因一连串强劲「大气河流」系统影响，其极端降雨与强风可能导致溪流暴涨、山崩和快速上升的河川水位。

气象局警告，暴风雨仍有可能伴随对地闪电，甚至沿加州海岸可能出现短暂龙卷风，当局强调洪水威胁尚未解除，提醒民众注意最新警报与避难通知。

↓立即下载星岛头条App↓

