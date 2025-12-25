Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

埃及高铁动工 打造铁路版苏彝士运河

更新时间：10:36 2025-12-25 HKT
发布时间：10:36 2025-12-25 HKT

埃及首条高速铁路正动工，工人已开始在开罗以东沙漠铺设铁轨，这条铁路将连接红海与地中海，为埃及实现交通现代化的最新举措。埃及交通部长瓦济尔将此计划誉为「铁路版的新苏彝士运河」。

这条被称为「绿线」的铁路，是埃及总统塞西政府在过去10年间推动的一系列大型建设中的最新工程。到明年峻工并于2027年起分期通车后，可在最短3小时内运送乘客与货物行经660公里路程。「绿线」将横跨埃及北部，从红海之滨的艾因苏赫纳市延伸至地中海沿岸的马特鲁港，途中穿过两座开罗的卫星城市，包括东侧的斥资580亿美元兴建的新行政首都。当局希望这个总长近2000公里的铁路网，将可每天运送约150万名乘客。

根据官方数据，埃及现有的铁路网虽然每天有百万人次使用，却因基础建设与维护不良，去年发生近200宗意外事故。

↓立即下载星岛头条App↓

