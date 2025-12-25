俄乌战争 | 泽连斯基公布和平计划草案 考虑在乌东设非军事区

乌克兰总统泽连斯基昨日在记者会上，公布了由美国主导的最新版俄乌「和平计划」草案的20点内容。他说，在乌克兰获得安全保障后，可以考虑在东部顿涅茨克地区设立非军事区或「自由经济区」。

泽连斯基本月参加欧盟峰会。美联社

敖德萨早前受到俄军无人机及导弹攻击，有货车起火。路透社

普京派出首席外交政策顾问与美方代表会谈。法新社

反映乌美共同立场

泽连斯基告诉记者，这份文件被称为框架文件，在很大程度上反映了乌克兰和美国的共同立场，部分反映了美方立场，但仍有一些问题需解决，「不过，我们朝最终敲定文件已取得显著进展」。

泽连斯基介绍了草案20点内容，包括：乌克兰的主权得到重申；为维持俄乌长期和平，将建立接触线监督机制；乌克兰将获得有力安全保障；乌武装部队在和平时期规模保持在80万人；美国、北约、欧洲将向乌克兰提供类似北约第5条集体防御条款的保障；俄罗斯把不侵略欧洲和乌克兰的政策写入所有必要的文件中；乌克兰成为欧盟成员国，并有入盟明确时间框架；设立多个基金，目标是筹集8000亿美元，用于经济复苏、重建等；乌美就自由贸易协定加快谈判；乌克兰确认保持无核国家地位；乌境内扎波罗热核电厂将由乌美俄三国共同运营；乌克兰将尽快举行选举等。

为日后部分撤军铺路

草案涉及领土问题，但泽连斯基表示，这一点仍未解决，目前的方案包括「维持现状」，「和平计划」签署之日的部队部署线将被事实上承认为接触线，并由国际部队进行监督；在顿巴斯地区建立潜在的「自由经济区」。

尽管新计划未明文规定，它仍为乌克兰日后部分撤军铺路，包括撤出乌方掌控的20%顿涅茨克州（位于乌东）领土，并在这些地区设置非军事区。

