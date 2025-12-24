日本神秘命案｜妇人与3子齐倒毙住所 名下租赁单位惊现不明男尸

日本东京都西东京市上周发生命案，死者为一名女子与她的3名儿子。为厘清女死者背景，警方调查其关联房产，结果在22日于另一栋以她名字租住房屋内，赫然发现一具男性遗体，令到案件更加扑朔迷离。

或为母杀3子后轻生

女死者年龄为36岁，3名儿子则分别为16岁、11岁及9岁。4人遗体于19日下午被刚刚回家的女死者丈夫发现，当时4人倒卧家中，其中女死者与16岁大儿子身上均有刀伤，而11岁及9岁儿子颈部有勒痕。

警方调查发现，在女死者丈夫回家之前，家中并无外人侵入痕迹，因此很有可能是女死者先杀害3名儿子后再轻生。而在案发之前，丈夫曾与妻子打过电话，当时妻子并无异样。

警将合并调查两案

直至22日晚间7时许，警方在东京练马区一处民宅，发现一名27岁男子遗体，其腹部等处有10多道刀伤，而该房屋正是以女死者名字租住。

警方认为，该男子应该与女死者相识，凶手虽然目前暂无法确认，但透过作案手法可以判定，凶手对男死者一定怀有强烈怨恨。警方指，今后会将两宗案件合并调查。

一名附近居民表示，曾见到女死者与丈夫和孩子出行，女死者容貌姣好，当时觉得这家人很幸福，关系很好。另有邻居回忆，女死者的儿子很有礼貌，经常能见到他们充满朝气的样子。