性爱游戏陷阱｜两女色诱男子赴酒店 入房现贼匪真身打劫

即时国际
更新时间：19:30 2025-12-24 HKT
发布时间：19:30 2025-12-24 HKT

英国有两名女子以「性爱游戏」为由，将网上结识男子骗到酒店并戴上手铐，强迫对方交出钱包、信用卡等。两人分别被判6年及9年有期徒刑。

案发于2020年9月，受害男子在网上认识一名化名马娅（Maia）女子，相约到酒店后，布朗（Caprice Brown）与阿尔弗雷兹（Karissa Alfrez）联手用手铐将男子铐住，再使用剪刀威胁，最后成功抢劫其身上财物。

阿尔弗雷兹判囚6年。英国西米德兰兹郡警方
布朗判囚9年。英国西米德兰兹郡警方
警方目前尚未掌握马娅真实身份，而布朗并非首次犯案，她在2020年7月也如法炮制，但合谋者并非阿尔弗雷兹，仍有待调查。

法官指，布朗与阿尔弗雷兹的罪行性质非常恶劣，布朗抢劫、诈骗等罪名成立，判处她9年有期徒刑，阿尔弗雷兹抢劫罪名成立，判处她6年有期徒刑。

