台湾属全球最亲日地区之一 日学者揭一原因......

日本传媒《President Online》近日点名台湾为全球最亲日地区之一，其中设立于台南乌山头水库畔的八田与一铜像，反映该段历史记忆已深植于集体教育之中。

行事风格让台湾人感动

八田与一被称为「嘉南大圳之父」，在日治时期主导嘉南大圳与乌山头水库工程，彻底改变嘉南平原长期饱受干旱与洪水困境，使其转变为台湾最重要的谷仓地带，提升大量农民的生活水准。

日媒引述日本铜像教育研究家丸冈慎弥文章指，八田与一管理方式及行事风格让台湾人深受感动，指他重视劳工与家庭，例如他会专门兴建村落并让家属陪伴工人，也会在事故后为所有罹难者立碑。

被台湾政府写入教科书

文章回顾，在2011年东日本大震灾后，台湾捐出约200亿日圆（约10亿港元），其中90%来自一般民众，这与台湾人对八田与一的情感不无关系。

丸冈慎弥认为，八田与一之所以在台湾受到长久尊敬，主要原因是台湾政府将他的事迹写入教科书，令到所有台湾人都知道他做了什么。台湾目前很多人亲日，这并非源自于现代人的努力，而是源自于日本先辈。