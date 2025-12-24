Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾属全球最亲日地区之一 日学者揭一原因......

即时国际
更新时间：13:18 2025-12-24 HKT
发布时间：13:18 2025-12-24 HKT

日本传媒《President Online》近日点名台湾为全球最亲日地区之一，其中设立于台南乌山头水库畔的八田与一铜像，反映该段历史记忆已深植于集体教育之中。

相关新闻：日本新政策︱在日台湾人获准户籍填「台湾」 团体：百感交集

行事风格让台湾人感动

八田与一被称为「嘉南大圳之父」，在日治时期主导嘉南大圳与乌山头水库工程，彻底改变嘉南平原长期饱受干旱与洪水困境，使其转变为台湾最重要的谷仓地带，提升大量农民的生活水准。

日媒引述日本铜像教育研究家丸冈慎弥文章指，八田与一管理方式及行事风格让台湾人深受感动，指他重视劳工与家庭，例如他会专门兴建村落并让家属陪伴工人，也会在事故后为所有罹难者立碑。

被台湾政府写入教科书

文章回顾，在2011年东日本大震灾后，台湾捐出约200亿日圆（约10亿港元），其中90%来自一般民众，这与台湾人对八田与一的情感不无关系。

丸冈慎弥认为，八田与一之所以在台湾受到长久尊敬，主要原因是台湾政府将他的事迹写入教科书，令到所有台湾人都知道他做了什么。台湾目前很多人亲日，这并非源自于现代人的努力，而是源自于日本先辈。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
7小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
17小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
20小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
22小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
18小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
21小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚 妻子爆闺房乐：他真的很强 曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
3小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
21小时前