Call of Duty | 知名游戏创作者赞佩拉车祸身亡 终年55岁

知名射击游戏《决胜时刻》（Call of Duty）共同创作者赞佩拉（Vince Zampella）车祸身亡，终年55岁。

赞佩拉车祸身亡。Instagram@battlefield

赞佩拉的死讯由电玩开发商龙头艺电（Electronic Arts）证实，车祸地点位于加州洛杉矶的一条高速公路，当时赞佩拉正驾驶法拉利跑车与另一人外出，车辆因不明原因偏离车道，撞上混凝土护栏后起火，与赞佩拉同行人士亦宣告不治。

赞佩拉1990年代以射击游戏设计师身份踏入业界，被视为第一人称军事射击游戏类型的重要创新者。他2002年共同创立Infinity Ward，2003年推出《决胜时刻》，之后其工作室被动视（Activision）收购。

赞佩拉在与动视关系紧张的情况下离开公司，2010年创立Respawn，该公司于2017年被艺电收购。在艺电任职期间，赞佩拉负责重振「战地风云」系列。今年他主导的「战地风云6」（Battlefield 6）曾创下销售新纪录。

