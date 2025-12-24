游日注意︱日本拟设网上入境审查 收费或$150最快2028年实施

日本共同社引述消息报道，当地计划导入线上入境审查制度「JESTA」，并收取2000日元到3000日元（约100至150港元）手续费，目标是在2028年度内开始实施。

报道指，新制度目的在于防止访日外国人从事恐怖活动或非法就业，将在外国人入境前线上询问逗留目的等，适用对象是免签短期停留的国家和地区。

有望带来手续费收入

美国、加拿大等已采用类似制度，收取约1000至6000日圆（约50至300港元）手续费，日方认为可以拿来参考。由于今年全年的访日游客预计首次超过4000万人次，有望带来一定的手续费收入。

政府拟向明年例行国会提交写入创建该制度的《出入境管理及难民认定法》修正案。政府目前已提出多种费用用途方案，包括发生灾害时用于访日外国人的紧急应对费用等。