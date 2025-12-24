Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

萨尔瓦多监狱｜「60分钟」撤内幕报道 CBS挨批

即时国际
更新时间：09:28 2025-12-24 HKT
发布时间：09:28 2025-12-24 HKT

美国哥伦比亚广播公司（CBS）日前突然撤下一则监狱内幕的调查报道，遭外界批评政治干预。

这处恶名昭彰的监狱位于萨尔瓦多，是特朗普政府将被遣返非法移民送去关押的地点。CBS新闻节目《60分钟时事杂志》原定21日晚间播出调查报道，内容涉及萨尔瓦多戒备森严的「反恐怖主义监禁中心」（CECOT）疑似侵犯人权情况。

记者称是政治决定

然而，CBS在播出前数小时低调宣布，该专题将延后到未来的节目播出，引发内部与外界的反弹。负责报道的记者阿方斯说，突撤报导并非编辑判断，而是政治决定。

此时正值CBS母公司派拉蒙天空之舞与Netflix争夺华纳兄弟探索，该交易预料需获监管机关核准。

派拉蒙行政总裁戴维的父亲埃利森是特朗普的重要金主。戴维10月任命韦斯为CBS新闻网总编辑后，外界即预期CBS的新闻路线可能对特朗普政府采取较温和立场。

