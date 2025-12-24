Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

派拉蒙竞购华纳兄弟 埃利森以3142亿元担保

即时国际
更新时间：09:18 2025-12-24 HKT
发布时间：09:18 2025-12-24 HKT

媒体巨擘派拉蒙天空之舞与影视串流平台Netflix争购华纳兄弟探索公司。周一公布的监管文件显示，美国软件巨企甲骨文的共同创办人埃利森（Larry Ellison）同意提供404亿美元（3142亿港元）的个人担保，以支持派拉蒙对华纳兄弟的全现金收购案。

相关新闻：派拉蒙竞购华纳兄弟 特朗普女婿参与惹议

在Netflix早前与华纳兄弟宣布达成收购协议后，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）开出1084亿美元天价进行敌意并购。华纳兄弟董事会拒绝了派拉蒙的收购案，称该提案未能提供足够的融资保障。

派拉蒙则于周一发新闻稿指出：「埃利森同意对收购提案涉及的404亿美元股权融资，以及派拉蒙可能遭受的任何损害索偿提供不可撤销的个人担保。」

埃利森是派拉蒙天空之舞行政总裁戴维（David Ellison）的父亲。华纳兄弟董事会曾指派拉蒙一直误导华纳股东，称其现金出价获得埃利森领导的家族全额保证或「金融担保」。

 

