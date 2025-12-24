Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼日利亚中部武装分子掳走28人 包括妇女及儿童

即时国际
更新时间：04:43 2025-12-24 HKT
发布时间：04:43 2025-12-24 HKT

尼日利亚中部高原州（Plateau State）发生绑架事件，当地警方表示，武装分子周日晚上拦截一辆巴士，掳走28名正前往参加年度伊斯兰活动的穆斯林旅客，当中包括妇女及儿童。

有家属已收到赎金要求

警方发言人阿尔弗雷德（Alabo Alfred）向英国广播公司（BBC）表示，事发时巴士正于村落之间行驶，遭武装分子伏击。他称，当局已向事发地区部署，以确保被掳人士能够获救。有驻高原州的记者指出，受害人家属已开始收到赎金要求。警方暂未公布涉案武装分子的身分。

事件发生前一日，尼日利亚当局才宣布，上月在尼日尔州一间天主教寄宿学校被绑架的130名学生及教师已获释。

尼日利亚北部及中部地区绑架活动愈趋普遍。美联社

尼日利亚北部及中部地区绑架活动近愈趋普遍，犯罪集团在当地被称为「土匪」（bandits）。虽然支付赎金在当地属违法行为，但普遍认为仍能透过交付金钱令受害人获释。警方强调，是次绑架事件与尼日利亚东北部持续多年的伊斯兰极端组织叛乱无关。

尼日利亚的治安问题近月再度引起国际关注。美国总统特朗普早前曾扬言，或向尼日利亚派兵，并声称当地基督徒成为袭击目标。尼日利亚联邦政府否认相关指控，但承认国内安全形势严峻。

尼日利亚资讯部长伊德里斯（Mohammed Idris）周一表示，与美国就安全问题的紧张关系已「大致解决」，并称政府将部署受训及装备完善的森林警卫，加强打击藏身于偏远地区的犯罪组织。

 

