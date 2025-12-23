Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国军力︱美战争部报告草案：北京料2027年具夺台能力

即时国际
更新时间：20:48 2025-12-23 HKT
发布时间：20:48 2025-12-23 HKT

美媒报道指，据美国战争部一份中国军力报告的草案，指中国在3个新建基地，部署超过100枚洲际导弹，且中国预期，在2027年底，具备攻台并取胜的能力。

部署逾百枚洲际导弹

央社社引述路透社报道，该份报告的草案指，北京正在完善以「武力」夺取台湾的军事选项，其中一种可能包括对距离中国1500至2000海里的目标发动打击。

报告指出：「若这类打击达到足够规模，可能会对美国在亚太地区冲突中或冲突周边的存在造成严重挑战与干扰。」

报告同时凸显了北京不断扩大的军事野心。报告指出，中国很可能已在其最新建成的3个导弹发射井基地部署了超过100枚洲际弹道导弹（ICBM），且无意进行武器管制谈判。

相关新闻：战略收缩︱美11司令部拟并至8个 「美撑起世界秩序时代告终」

报告称，中国正以快于其他拥核国家的速度扩张并现代化其武器库。

报告特别指出，北京当局很可能已在靠近中国与蒙古国边界的导弹发射井基地部署了超过100枚采用固态燃料的东风-31型（DF-31）洲际弹道导弹。美国战争部此前已通报这些发射井基地的存在，但并未披露发射井内导弹的具体数量。

这份报告草案并未指出这些新部署导弹的潜在目标。

美国官员指出，在提交给国会之前，报告内容仍可能有所调整。

报告称，中国在2024年的核弹头库存仍处于600枚出头，这反映出「与前几年相比，生产速度有所放缓」。

报告中并说，中国的核扩张仍在持续，并有望在2030年前拥有超过1000枚核弹头。

 

