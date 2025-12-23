日本熊出没 | 今年扑杀近万头熊创新高 230人遇袭13死
日本政府环境省的初步统计数据显示，今年4月到10月底，日本全国扑杀9765头熊，创下2006年度开始统计以来新高，其中在东北地区扑杀的熊只占全体近7成。而今年截至11月底，共有230人遭到野熊攻击，其中13人死亡。
这个数量大增的原因是日本当局考量熊害问题加剧，自今年9月开始实施紧急猎杀制度，在地方政府判断下，能让相关因应人员开枪射击闯入市区的野熊。
九州冲绳四国无捕获熊
环境省排除没捕获熊的九州地区、冲绳县、香川县、爱媛县及高知县，统计及整合其他地方政府的通报，汇整出这项数据。
日本政府开始统计以来，扑杀熊只最多的纪录是2023年度的9099头，不过本年度从今年4月开始，经过半年多，扑杀数量就已超过2023年全年。
东北秋田扑杀近2000野熊
从地区来看，日本东北地区扑杀的熊达6579头，占日本全国近7成，东北地区之中，秋田县高达1973头最多，其他依序为青森县1154头、福岛县1151头、岩手县989头、山形县968头、宫城县344头。
根据环境省统计，日本全国今年4月到11月底，共有230人被熊攻击，其中有13人因此死亡。
日本处理熊害之际遭遇的问题，包含负担过重的猎人，自治体猎熊后遭遇民众批评、处理熊尸等。
