马斯克xAI首列被告 纽时记者与5作家兴讼 控告AI巨头盗用著作

即时国际
更新时间：12:19 2025-12-23 HKT
发布时间：12:19 2025-12-23 HKT

美国《纽约时报》调查记者卡雷鲁（John Carreyrou）等人周一提出诉讼，指控xAI、Anthropic、Google、OpenAI、Meta Platforms与Perplexity等公司，未经许可使用受著作权保护的书籍训练AI系统。今次诉讼是多宗由作家及著作权人对科技公司提出的AI训练侵权案之一，也是马斯克（Elon Musk）旗下的xAI首度被列为被告。

揭发女版乔布斯骗局闻名

卡雷鲁之前因揭发「女版乔布斯」霍姆斯（Elizabeth Holmes）所创血液检测新创Theranos的医疗骗局而闻名，并撰有「坏血」（Bad Blood）一书。

马斯克旗下的xAI惹上官非。路透社
有份提出诉讼的纽时记者卡雷鲁。维基网站
他与其他5名作家在加州联邦法庭提出诉讼，指控人工智能（AI）大厂非法复制他们的著作，并将内容输入用于驱动聊天机械人的大型语言模型（LLM）。

弃集体诉讼途径

不同于其他仍在审理的案件，这几名作家并未选择集体诉讼的途径。他们表示，集体诉讼倾向对被告有利，让公司可以与大量原告协商单一和解。

诉状指出：「这些开发大型语言模型的业者不应如此轻易地以低廉价格，了结成千上万件高价值的主张。」

诉状举例，美国AI开发商Anthropic今年8月与一群控诉该公司盗用数百万本书籍的作家，达成首宗AI训练著作权争议的重大和解，和解金高达15亿美元（116.3亿港元）；然而，该集体诉讼案中，成员每被侵权一次仅能获得「著作权法」（Copyright Act）法定上限15万美元（116.3万港元）的很小部分（仅2%）补偿。

