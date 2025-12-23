东京品川区中延商店街火警1伤 波及附近4幢建筑物

日本东京都品川区一处拱廊商店街周二凌晨𥤮然起火，导致1人受伤，约35辆消防车到现场救火，到早上已扑灭火势。火警中，附近有4幢建筑物受波及。

焚烧5小时45分钟后救熄

现场是中延商店街，消防等单位凌晨12时左右接报，指该处商店街内一间酒铺发生火警。当局派出35辆消防车赶赴现场灌救，火势在约5小时45分钟后扑灭。

日本传媒广泛报道火警。X.com

当局派出35辆消防车赶赴现场灌救。X.com

火势在约5小时45分钟后扑灭。X.com

中延商店街是拱廊商店街。维基网站

起火的两层高酒舖全毁，火势另波及附近4幢建筑物，合计约100平方米被烧毁。

起火2层高酒舖全毁

一名40多岁男子在火警中吸入浓烟呛伤，已被送往医院救治。

中延商店街位于东急池上线荏原中延站与东急大井町线中延站之间，全长约300米，常被当地人称为Skip Road，且深受当地居民喜爱。