东京品川区中延商店街火警1伤 波及附近4幢建筑物
更新时间：11:52 2025-12-23 HKT
发布时间：11:52 2025-12-23 HKT
发布时间：11:52 2025-12-23 HKT
日本东京都品川区一处拱廊商店街周二凌晨𥤮然起火，导致1人受伤，约35辆消防车到现场救火，到早上已扑灭火势。火警中，附近有4幢建筑物受波及。
焚烧5小时45分钟后救熄
现场是中延商店街，消防等单位凌晨12时左右接报，指该处商店街内一间酒铺发生火警。当局派出35辆消防车赶赴现场灌救，火势在约5小时45分钟后扑灭。
起火的两层高酒舖全毁，火势另波及附近4幢建筑物，合计约100平方米被烧毁。
起火2层高酒舖全毁
一名40多岁男子在火警中吸入浓烟呛伤，已被送往医院救治。
中延商店街位于东急池上线荏原中延站与东急大井町线中延站之间，全长约300米，常被当地人称为Skip Road，且深受当地居民喜爱。
最Hit
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
2025-12-22 08:30 HKT
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
2025-12-22 12:52 HKT