英汉落药迷奸前妻13年 伙5男同性侵 共控56项重罪

即时国际
更新时间：11:21 2025-12-23 HKT
发布时间：11:21 2025-12-23 HKT

英国揭发一宗骇人听闻的性侵案，一名男子被控在长达13年间，多次对前妻落药性侵，甚至伙同另外5名男子犯案。警方指出，这6人合共被控56项强奸等重罪，案件震惊当地社会。

49岁的主嫌菲利普．杨（Philip Young），是英国白人公民。威尔特郡警方指，菲利普因涉及多宗严重性犯罪，已被法院裁定还押候审。相关指控包括多项强奸罪，以及为进行性行为而落药、令被害人失去反抗能力等。

相关新闻：
法国翁迷晕老婆9年供72汉强奸 庭上揭相同手法拍女儿裸照

英国揭发一宗骇人听闻的性侵案，警方共起诉6人。路透社
英国揭发一宗骇人听闻的性侵案，警方共起诉6人。路透社
法国一宗同类性侵案件震惊国际社会，案中受害人是72岁妇人吉赛儿。路透社
法国一宗同类性侵案件震惊国际社会，案中受害人是72岁妇人吉赛儿。路透社

受害人放弃匿名权 公开身份控诉

警方指出，菲利普另涉偷拍、藏有儿童不雅影像，以及藏有极端影像等罪名，罪行范围广泛。

案中受害人为48岁的乔安娜．杨（Joanne Young），她于2010年至2023年间受到性侵。她已主动放弃法律赋予的受害人匿名权，选择公开身分面对司法程序。她和菲利普何时离婚，警方并未透露。

除了菲利普之外，警方另起诉5名男子，5人均获准保释。

5男同涉性侵遭起诉

这5名男子分别为47岁的黑人马克索尼（Norman Macksoni），涉1项强奸罪与藏有极端影像；47岁白人汉密尔顿（Dean Hamilton）涉强奸、侵入性性侵与多项性触摸；31岁白人多伊尔（Conner Sanderson Doyle）涉侵入性性侵与性触摸；61岁白人威尔金斯（Richard Wilkins）涉强奸与性触摸；37岁南亚裔人哈桑（Mohammed Hassan）涉性触摸。

警方指出，6名被告周二（23日）将在英格兰西南部斯温顿地方法院出庭应讯。

威尔特郡警方刑事总警司史密斯（Geoff Smith）形容，这次起诉是在复杂且规模庞大的调查中，一项极为重要的进展。

检察官掌握充分证据

他也透露，乔安娜．杨全程由受过专业训练的警员协助，并在多次与警方及支援单位讨论后，才决定放弃原本自动享有的匿名权。

英国皇家检察署（CPS）性犯罪专案检察官佛斯特（James Foster）指出，检方是在警方完成长期调查后，正式授权对6人提出指控。

他强调，检察官已确认案件具备充分证据，且符合公共利益，因此有必要进行刑事追诉，并与警方在调查期间保持密切合作。

法国同类性侵案震惊国际

法国一宗同类性侵案件震惊国际社会，72岁妇人吉赛儿（Gisele Pelicot）多来年被前夫多米尼克（Dominique Pelicot）落药后强奸，丈夫更邀请50名陌生男子参与强奸妻子。去年12月，主谋丈夫罪名成立，判刑20年，同案另外50名共犯亦全部罪成。

