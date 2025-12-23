泰柬冲突 | 柬指泰军炮击边境 1中国公民受伤 华使馆再发领事提醒

柬埔寨与邻国泰国的边境冲突持续，柬埔寨内政部表示，周一（22日）有一名中国公民因泰军发射炮弹到柬埔寨境内而受伤。中国驻柬埔寨大使馆为此再次提醒柬泰边境地区的中国公民尽快转移至安全地带，并要求其他地区中国公民暂勿前往边境地区。

柬埔寨内政部发声明指出，泰国部队将炮弹射进柬埔寨边境马德望省的平民区，导致一户民宅全毁，并有一名中国人受伤。

柬埔寨指泰军炮击奥多棉吉省，造成房屋损毁。新华社

柬埔寨奥多棉吉省遭泰军炮击，平房被毁。新华社

柬埔寨班达棉吉省有房屋在战火中受损。美联社

柬埔寨内政部还说，泰军朝柬埔寨边境城市巴比的平民区开火，造成财产损失，遇袭区域住有柬埔寨人民与外籍居民。

柬指泰军东盟会议后续空袭

柬埔寨国防部指控，泰方在周一东盟外长会议后，出动F-16战斗机，轰炸柬埔寨暹粒省与普里维希省。数小时前，泰国才宣布双方同意周三（24日）就停火进行谈判。暹粒省为柬埔寨知名景点吴哥窟所在地，联合国教科文组织已将吴哥窟列为世界文化遗产。

中国驻柬埔寨大使馆其后证实，马德望省有一名中国公民受柬泰边境冲突炮火波及受轻伤。中国驻柬使馆已通过当事人所在公司核实相关情况，并向其表示慰问。

边境冲突酿至少80死 100万人流离失所

泰柬两国本月再度爆发边境冲突，根据官员说法，双方动用坦克、无人机及大炮，至少造成泰方23人、柬方21人罹难，另有至少83人受伤，100万平民流离失所。路透社则指，双方冲突迄今酿成至少80人死亡。

泰国总理阿努廷表示，周一已与中国特使邓锡军会面，讨论泰柬边境冲突。

泰总理晤华特使 中方盼尽快停火

阿努廷在曼谷受访时表示：「中国作为中立国家，不希望在本区域看到冲突。邓锡军不是来要求我们同意什么事，他表达中国的意向，他们希望看到和平，而泰国对我方提出的和平必要条件抱持坚定的立场。」

中国外交部发言人林剑则表示，北京期盼泰柬双方能尽快停火。

林剑在记者会上说：「作为柬泰两国的朋友和近邻，中方真诚希望柬泰双方从维护两国边境和平稳定和两国人民的根本利益出发，尽快停火止战，重建和平。」