路透社引述三名知情人士报道，美国晶片巨头英伟达（Nvidia）已向中国客户表示，计划在明年2月中旬农历新年假期前，开始向中国出口性能第二强的人工智能（AI）晶片H200，惟整个安排仍有不确定性，须视乎中国政府是否批准相关采购。

计划仍有待北京批准

消息人士指，英伟达计划以现有库存交付首批订单，首轮出货量料为5,000至10,000个晶片模组，相当卜尸卜人卜约40,000至80,000枚H200 AI晶片。另有消息人士透露，英伟达亦计划为H200晶片增加新产能，相关产能的订购窗口预计于2026年第二季开放。

不过，知情人士强调，北京方面目前尚未批准任何H200晶片采购，实际出货时间表或会因政府决定而改变。「整个计划取决于政府批准，在正式获得许可前，一切仍未确定。」其中一名消息人士表示。英伟达及中国工业和信息化部暂未就报道作出回应。

据报英伟达拟明年2月中 向中国出口H200晶片。路透社

若成事，将是美国总统特朗普本月表明华府将容许英伟达向中国销售H200晶片，但需收取25%费用后，首次交付中国。

前总统拜登任内以国家安全为由，全面禁止向中国出口先进AI晶片。H200属于英伟达上一代Hopper系列，虽已被更新的Blackwell架构取代，但仍广泛应用于AI运算。由于英伟达现时将生产重心放在Blackwell及即将推出的Rubin系列，H200供应相对紧张。

报道指出，特朗普户出这项决定之际，中国正加快发展本土AI晶片产业，惟目前本地晶片性能仍未能达到H200晶片水平，部分中方官员忧虑，容许进口或会拖慢国产晶片进展。

对阿里巴巴（9988.HK）及字节跳动等有意购买H200的中国科技巨头而言，若成功引入，将可使用运算能力约为H20六倍的处理器。H20为英伟达因应美国出口管制，专为中国市场设计的降级版晶片。