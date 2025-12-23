荷兰小镇汽车冲向巡游人群 至少9人受伤 警方未发现涉及蓄意行为

荷兰东部赫尔德兰省（Gelderland）小镇努恩斯佩特（Nunspeet）周一晚上发生车辆撞向一群正观看巡游活动的人群，造成至少9人受伤，其中3人伤势严重。警方表示，初步调查显示事件属意外，暂未发现涉及蓄意行为。

事故发生在晚上约6时30分，地点位于连接Steenzolder与Elburgseweg的回旋处附近。据紧急服务部门表示，一辆私家车突然冲向路旁聚集的人群。有附近居民拍摄的片段显示，涉事车辆高速驶向回旋处，其后传出碰撞声及尖叫声，车辆最终停在附近一片田地上。

当局派出至少6辆救护车及3支空中医疗团队到场，另有大批消防及警员支援。警方封锁现场，并以屏风遮挡伤者，让医护人员进行救治。

警方指，现阶段未见任何故意冲撞的迹象。法新社

事件造成至少9人受伤，其中3人伤势严重。法新社

警方指出，涉事车辆为一辆丰田Yaris，司机为居于当地的56岁女子。她在事故中受轻伤，现已被警方扣留调查。现场一名居民表示，意外后他即时走出住所协助救援，并相信伤者之中包括一名儿童。

警方替，事发时现场正举行「Elburg Lichtjestour」年度巡游活动，活动特色为装饰灯饰的车队在区内行驶，市民于路旁观赏。主办单位在事故后宣布取消余下行程，并在社交平台表示，鉴于发生严重事故，活动将不再进行。

