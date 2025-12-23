Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普委任格陵兰特使　丹麦表达不满将传召美国大使

即时国际
更新时间：00:15 2025-12-23 HKT
发布时间：00:15 2025-12-23 HKT

美国总统特朗普周日宣布，委任美国路易斯安那州州长兰德里（Jeff Landry）出任格陵兰特使，负责推动美国在格陵兰的利益，再度引发丹麦及格陵兰方面强烈反弹。

丹麦首相重申美国应占领格陵兰

格陵兰属丹麦自治领土，特朗普一直主张，美国应将资源丰富、具战略地位的格陵兰纳入版图，兰德里亦公开支持相关构想。特朗普在社交平台Truth Social发文指，兰德里「了解格陵兰对美国国家安全的重要性」，将为盟友及全球安全推进美国利益。

不过，丹麦首相弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）与格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）随即发表联合声明，强调「不能吞并另一个国家，即使以国际安全为由也不行」，重申格陵兰属于格陵兰人民，美国不应占领当地。

朗普一直主张美国应将格陵兰纳入版图。路透社
兰德里其后在社交平台X发文感谢特朗普，指出任特使为「志愿性质」，声称此举不影响其州长职务，更直言目标是「令格陵兰成为美国一部分」。

事件令美丹关系进一步紧张。特朗普政府周一宣布，暂停美国东岸5个大型海上风电项目的租约，其中两个由丹麦国营能源企业沃旭能源（Ørsted）负责开发，被视为向哥本哈根施压。

丹麦外长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，将传召美国驻丹麦大使，批评有关任命「完全不可接受」。格陵兰总理尼尔森则指，美方最新宣布「不会改变任何事情」，强调格陵兰的未来由当地人民自行决定。

格陵兰人口约5.7万，根据2009年协议有权宣布独立，但经济高度依赖渔业及丹麦补贴。该岛位处欧洲与北美之间，为美国弹道导弹防御系统的重要一环，其矿产资源亦被视为有助美国降低对中国供应的依赖。

