Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

悉尼邦迪海滩枪击︱疑犯父子曾接受「战术」训练　事先勘查现场

即时国际
更新时间：17:50 2025-12-22 HKT
发布时间：17:50 2025-12-22 HKT

澳洲今天公布文件指出，悉尼邦迪海滩（Bondi Beach）枪击案2名嫌犯曾在乡间进行「战术性质」训练。澳洲总理阿尔巴尼斯今天也表示，政府将推动更严格的仇恨言论与极端主义相关立法。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击︱3英勇民众阻止反遭毒手 老夫妇惨遭近距离射杀

上周日（14日），疑犯阿克拉姆（Sajid Akram）与儿子纳维德（Naveed）被控锁定邦代海滩一场犹太光明节活动发动攻击，造成15人死亡，为澳洲近30年来最严重的大规模枪击事件。

警方文件显示，两人案发前曾在相信是新南威尔斯州乡间接受「枪械训练」，公布的照片显示，嫌犯持霰弹枪射击，行动方式被形容为「具战术性」。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击 | 父子枪手遭狙击中弹 父死子重伤 痛苦倒地画面曝光

警方说，两人于10月录制一段影片，坐在伊斯兰国（IS）旗帜前，抨击犹太复国主义（Zionist，指以色列），并详述犯案动机；此外，他们在案发前数日曾在夜间前往邦代海滩进行「事前勘查」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
5小时前
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
影视圈
6小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
5小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
6小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮｜Juicy叮
时事热话
3小时前
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因｜Juicy叮
时事热话
7小时前
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
社会
6小时前
「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话
「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话｜Juicy叮
时事热话
5小时前
内地明年2月起禁止拒收现金 助维护人民币法定货币地位 中港消费者赞好
内地明年2月起禁止拒收现金 助维护人民币法定货币地位 中港消费者赞好
宏观经济
5小时前