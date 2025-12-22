悉尼邦迪海滩枪击︱疑犯父子曾接受「战术」训练　事先勘查现场

澳洲今天公布文件指出，悉尼邦迪海滩（Bondi Beach）枪击案2名嫌犯曾在乡间进行「战术性质」训练。澳洲总理阿尔巴尼斯今天也表示，政府将推动更严格的仇恨言论与极端主义相关立法。

上周日（14日），疑犯阿克拉姆（Sajid Akram）与儿子纳维德（Naveed）被控锁定邦代海滩一场犹太光明节活动发动攻击，造成15人死亡，为澳洲近30年来最严重的大规模枪击事件。

警方文件显示，两人案发前曾在相信是新南威尔斯州乡间接受「枪械训练」，公布的照片显示，嫌犯持霰弹枪射击，行动方式被形容为「具战术性」。

警方说，两人于10月录制一段影片，坐在伊斯兰国（IS）旗帜前，抨击犹太复国主义（Zionist，指以色列），并详述犯案动机；此外，他们在案发前数日曾在夜间前往邦代海滩进行「事前勘查」。