南韩IT巨头Kakao屡遭炸弹威胁 有疑犯署名「李在明」

南韩IT巨头Kakao位于京畿道城南市盆唐区板桥的总部大楼，近日屡遭到炸弹威胁，警方正展开调查。

Kakao总部曾于15日、17日、18日接连收到炸弹恐吓，直至21日晚间9时51分，Kakao客服中心留言板又出现一则「已在Kakao板桥总部安装高性能炸弹」恐吓贴文，发文者自称是总统李在明，扬言炸弹将在22日引爆，最后证实为虚惊一场。

警方调查发现，21日发布恐吓贴文的疑犯IP地址显示为意大利，疑似使用虚拟私人网络（VPN）发文。警方判断类似贴文仅属恶作剧性质，因此没有派特种警察部队开展搜查，而是加大对Kakao总部大楼周围的巡逻防控力度。