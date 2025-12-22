Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬冲突｜东盟外长会议召开 阿努廷：已控制全部目标区域

即时国际
更新时间：15:15 2025-12-22 HKT
发布时间：15:15 2025-12-22 HKT

由马来西亚召集的东盟外长特别会议周一（22日）中午在吉隆坡召开，就柬埔寨与泰国当前局势展开磋商。泰国总理阿努廷周日（21日）宣布，在军事层面，泰国三军武装部队已控制几乎全部目标区域，并迫使柬军正在撤离相关地区。

相关新闻：泰柬冲突｜ 泰国拟包机撤侨  指柬方须先宣布停火

会议由马国外长主持

今次会议由马来西亚外交部长哈山主持，邀请多名东盟成员国外长出席，包括印尼外长苏吉约诺、老挝外长通沙万、新加坡外长维文、东帝汶外长本弗雷塔斯，以及汶莱第二外长拿督伊利万和菲律宾外长拉扎罗。

哈山指出，东盟必须采取一切必要措施维护区域和平与稳定，而解决柬埔寨与泰国局势的努力，必须超越缓和紧张局势的范畴。

相关新闻：泰柬冲突 | 泰军首度轰炸柬埔寨暹粒省 逼近联合国世界遗产吴哥窟

马来西亚总理安华强调，今次会议将为两国提供适当且建设性的平台，以开放磋商、和平解决分歧，并努力实现公正持久的解决方案。柬埔寨和泰国必须秉持对话精神、智慧行事和相互尊重，以结束紧张局势。

相关新闻：泰军称摧毁柬埔寨6诈骗基地 包括赌场酒店

阿努廷周日表示，已指示外交部在周一东盟外长特别会议上阐明泰方政策立场，泰国并非违约或侵略的一方，所有行动旨在维护国家主权和安全；泰国始终遵循国际法原则，力求在不进一步升级冲突的情况下止损。

 

