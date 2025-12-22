日本拟提高外国人入籍门槛 居住满5年延至住满10年以上

日本首位女首相、保守派的高市早苗政府上台后，正在检讨对外国人出入境与在留管理采取更严格措施，同时也打算提高取得日本国籍的门槛。

据《朝日新闻》报道，关于外国人取得日本国籍的条件，高市政府与执政自民党、日本维新会已开始研议，计划在明年将现行的居住满5年以上的要求，提高至原则居住10年以上。日本维新会认为现行条件过于宽松，首相高市早苗也已指示进行检讨。

高市早苗正在检讨对外国人出入境与在留管理采取更严格措施。路透社

在日本居留的外国人逐年增加。新华社

日本政府将推动更严格的外国人政策。路透社

拟透过行政运作调整

该报指出，日本政府不会改动日本《国籍法》「居住5年以上」的规定，而是透过行政运作来因应。随著日本政府推动更严格的外国人政策，此举存在未经国会讨论，由政府与执政党单方面实质改变法律事项的风险。

日本《国籍法》规定，法务大臣批准外国人取得国籍的条件包括：居住满5年以上、年满18岁、品行良好、能自立谋生等；此外，还要求具备不影响日常生活的日语能力。据日本法务省统计，2024年的日本国籍申请宗数为1万2248宗，其中约7成，即8863宗获得批准。

法务省高层说明不修改法律的理由，是因《国籍法》只是规定取得日本国籍的最低条件，过去居住满5年不一定就会被批准。他们表示，新措施启动时会充分告知相关人士。多位政府及执政党相关人士指出，对于「原则居住 10年以上」将设置例外，例如在日本长期活跃、对日本有贡献的运动员等，即使未住满10年，也可能取得日本国籍。

在日居留外国人逐年增加

维新会还在野时就曾批评，日本国籍取得的居住要求，比永住（永久居留）许可的「原则居住10年以上」还短，不合理。

在日本居留的外国人逐年增加，与2015年底的223万人相比，截至今年6月约有395万人，10年间增至1.7倍。

《每日新闻》在本月中曾报道，针对更严格规范外国人的出入境与在留管理，日本政府预计于明年1月制定综合对策。