雅加达开往日惹 印尼长途巴士失控翻侧 至少16死18伤

印尼中爪哇省三宝垄市发生严重车㢐，一架长途巴士周一凌晨在该市一个高速公路出口附近翻车，导致至少16人罹难难，18人受伤。

事发于当地时间凌晨零时30分左右，现场是三宝垄市克拉皮亚克高速公路出口。初步消息显示，一辆快速行驶的长途巴士在匝道弯道处失控，撞上护栏后翻侧。巴士当时载有34人，事发时正从首都雅加达驶往爪哇岛中南部古城日惹途中。

救援人员救出一名伤者。美联社

现场杂物散落一地，救援人员到场搜救。美联社

一名受伤乘客被救出。新华社

死难乘客尸体被抬走。新华社

乘客受困 车厢遍布玻璃碎片

三宝垄市搜救办公室负责人布迪奥诺表示，部分被困乘客受压严重，车内遍布破碎玻璃，令救援行动变得困难。救援人员进入巴士车身残骸，小心破拆施救，最终于当天凌晨4时完成搜救工作。

而事故原因还在进一步调查中，据报当时巴士车速非常快。搜救机构分享的画面显示，救援人员将一名罹难者移入尸袋，而一旁的巴士则侧翻在地。

巴士疑超速肈祸

印尼交通事故相当普遍，车辆往往老旧且保养不善，道路规则也常被漠视。

2024年，一辆汽车在繁忙的高速公路上撞上一辆巴士和另一辆汽车，造成至少12人丧生，当时民众正赶著返乡庆祝开斋节（Eid al-Fitr）。

而在2019年，一辆巴士在西部苏门答腊岛坠入峡谷，造成至少35人殒命。