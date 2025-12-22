雅加达开往日惹 印尼长途巴士失控翻侧 至少16死18伤
更新时间：13:37 2025-12-22 HKT
发布时间：13:37 2025-12-22 HKT
发布时间：13:37 2025-12-22 HKT
印尼中爪哇省三宝垄市发生严重车㢐，一架长途巴士周一凌晨在该市一个高速公路出口附近翻车，导致至少16人罹难难，18人受伤。
事发于当地时间凌晨零时30分左右，现场是三宝垄市克拉皮亚克高速公路出口。初步消息显示，一辆快速行驶的长途巴士在匝道弯道处失控，撞上护栏后翻侧。巴士当时载有34人，事发时正从首都雅加达驶往爪哇岛中南部古城日惹途中。
乘客受困 车厢遍布玻璃碎片
三宝垄市搜救办公室负责人布迪奥诺表示，部分被困乘客受压严重，车内遍布破碎玻璃，令救援行动变得困难。救援人员进入巴士车身残骸，小心破拆施救，最终于当天凌晨4时完成搜救工作。
而事故原因还在进一步调查中，据报当时巴士车速非常快。搜救机构分享的画面显示，救援人员将一名罹难者移入尸袋，而一旁的巴士则侧翻在地。
巴士疑超速肈祸
印尼交通事故相当普遍，车辆往往老旧且保养不善，道路规则也常被漠视。
2024年，一辆汽车在繁忙的高速公路上撞上一辆巴士和另一辆汽车，造成至少12人丧生，当时民众正赶著返乡庆祝开斋节（Eid al-Fitr）。
而在2019年，一辆巴士在西部苏门答腊岛坠入峡谷，造成至少35人殒命。
最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
2025-12-21 14:22 HKT
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
2025-12-21 14:16 HKT
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
2025-12-21 13:24 HKT