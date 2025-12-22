Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

淫媒档案特朗普照片恢复上架 文件大量涂黑惹议 民主党拟弹劾司法部长

更新时间：12:17 2025-12-22 HKT
发布时间：12:17 2025-12-22 HKT

美国已故淫媒富豪爱泼斯坦档案公布后，各界批评声浪高涨，指责内容遭大幅删减和涂黑；司法部官员否认是为了保护总统特朗普而涂抹相关文件。档案中原本删除的一张特朗普照片已恢复，这张照片显示一张办公桌抽屉打开，里面有一张特朗普与多名女性的合照。司法部官员确定照片中没有爱泼斯坦的任何受害人，因而重新发布。而民主党议员正在考虑弹劾司法部长邦迪以及副部长布兰奇。

这张涉及特朗普的照片一度被删除，引发外界揣测，质疑照片下架是否意在保护特朗普。布兰奇周日公开为此解释原因，指这件事与特朗普毫无关系。早已有数十张特朗普与爱泼斯坦同框的照片公诸于世，特朗普本人也曾表示，1990年代及2000年代初期确实与对方有社交往来。

爱泼斯坦档案遭大量涂黑，引发争议。美联社
爱泼斯坦档案遭大量涂黑，引发争议。美联社
爱泼斯坦档案公布后，各界批评声浪高涨，指责内容遭大幅删减和涂黑。美联社
爱泼斯坦档案公布后，各界批评声浪高涨，指责内容遭大幅删减和涂黑。美联社
司法部否认是为了保护特朗普而下架他的照片。路透社
司法部否认是为了保护特朗普而下架他的照片。路透社
民主党呼吁弹劾司法部长邦迪。美联社
民主党呼吁弹劾司法部长邦迪。美联社

涉特朗普与多名女性合照

布兰奇随后说，纽约一名法官已下令，只要有任何受害人或受害人权益团体，对司法部公布的资料提出疑虑，司法部就必须听取相关意见。

他说：「不论我们原本不认为照片中的女性是受害人，或当时未掌握足以确认身分的资讯，只要有人提出疑虑，我们就会先将照片撤下并进行处理。」

淫媒文件大量涂黑 司法部：保护受害人

到周日，司法部表示，经审查后，确定没有证据表明照片中出现了任何爱泼斯坦的受害人，因此已重新发布，未做任何修改或删除。

但爱泼斯坦的受害人表达强烈不满 ，指档案多数页面被涂黑掉、照片遭马赛克处理。

布兰奇则辩称：「我们并没有将有关特朗普的资料涂抹掉。」

民主党国会议员指特朗普已经违反「应全面公开爱泼斯坦相关档案」的法令要求。

民主党籍众议员拉斯金表示：「这一切都是为了掩盖特朗普不愿曝光的情事，无论是关于他自己、家人或朋友。」

要求弹刻邦迪呼声高涨

加州民主党众议员卡纳和肯塔基州共和党众议员马西已共同发起一项法案，要求司法部全面公开联邦调查局所有的爱泼斯坦案相关文件。

司法部公布涂黑文件，也引发网上及社交媒体的愤怒，要求弹劾邦迪并将其免职的呼声已经开始高涨。

前众议员阿马什在X网站上写道：「弹劾并罢免邦迪！」

畅销书作家温斯洛（Don Winslow）在X平台上拥有超过92万粉丝，他也在周五写道：「弹劾并罢免邦迪！」
 

