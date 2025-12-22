尘封谜案｜耶鲁大学教授幼年丧母 父疑为凶手逾40年后被捕

美国耶鲁大学著名流行病学教授艾莉森·加尔瓦尼（Alison Galvani）5岁时不幸丧母，而背后隐藏著一个惊人秘密，即她的母亲可能是被她的父亲杀害。时隔40多年，警方重新启动案件调查。加尔瓦尼父亲目前被羁押候审，预定下月出庭。

相关新闻：1991年德州乳酪店4少女惨死案 事隔34年靠DNA确认疑犯

案发于上世纪80年代

1982年8月，加尔瓦尼母亲南希·加尔瓦尼（Nancy Galvani）的遗体在加州福斯特城圣马特奥-海沃德大桥附近附近被发现。警方初步调查后，就发现其丈夫帕特里克·加尔瓦尼（Patrick Galvani）就重大嫌疑。

艾莉森·加尔瓦尼是耶鲁大学教授。耶鲁大学官网

艾莉森（左）幼年时与母亲（右）合影。Facebook

帕特里克被警方拘捕。圣马特奥警署

然而，由于缺乏证人和有效证据，所有针对帕特里克指控最后均被撤销。帕特里克不仅通过测谎仪测试，还在法庭文件中声称妻子患有精神病。

加尔瓦尼实际上早就发现案件另有蹊跷，她表面上与父亲继续保持联系，暗中一直在积极寻求包括传媒等外界援助，希望警方重启调查，直至今年终于如愿以偿。

检方冀找到足够证据

圣马特奥县检方指出，相信检方如今能够找到足够的证据定罪。帕特里克被捕后，其律师重申，这项谋杀指控多年前就已提出，但因证据不足而被驳回，如今时过境迁，相信结果也会一样，当事人将再次被证明无罪。

相关新闻：美国一家5口失踪悬案66年 终寻获落水车辆未见骸骨

艾莉森受访时坦言，她对调查人员和检察官充满感激，为其亡母伸张了正义，确保最黑暗的案件也能被揭露真相。她怒指，正是父亲利用她当诱饵，引诱母亲走向死亡。