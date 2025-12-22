Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗水蕉新村套丁案 5原居民被控串谋诈骗 押后明午开审待相关上诉案宣判

即时国际
更新时间：11:04 2025-12-22 HKT
发布时间：11:04 2025-12-22 HKT

「村屋大王」王光荣及元朗区议员、水蕉新村村长程振明，涉嫌自1991年至2017年「套丁」发展元朗十八乡「晓门」项目，款额达10亿元。多名元朗原居民涉嫌串谋诈骗地政总署，被控串谋诈骗罪。其中5人原订今日于屯门裁判法院开审，惟上诉庭将于明日为相关套丁上诉案宣判，判决或影响本案，裁判官覃有方决定押后审讯至明午，期间被告续准保释。

本案5名被告依次为42岁建筑工人陈永坚、56岁质量控制员杨启光、42岁水电工骆天龙、58岁的士司机黄观胜及62岁的士司机陈志明，同被控于1991年至2017年期间，向地政总署申请建屋牌照期间，与程振明及其他人士串谋诈骗地政总署，讹称为有关土地的唯一合法注册业权人，藉虚假陈述诱使地政总署向被告批出兴建丁屋的建屋牌照。王光荣程振明案现正于区域法院审讯，案件明年9月8日续审。

被告陈志明。卢江球摄
被告陈志明。卢江球摄
被告黄观胜。卢江球摄
被告黄观胜。卢江球摄
被告骆天龙。卢江球
被告骆天龙。卢江球
「村屋大王」王光荣所涉套丁案尚未审结。资料图片
「村屋大王」王光荣所涉套丁案尚未审结。资料图片

案件编号：TMCC144/2025(Consolidated)
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
22小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
19小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
21小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 未起回巨款
突发
38分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
21小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
21小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
16小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
13小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
22小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
19小时前