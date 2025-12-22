Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗将搬进「闹鬼」首相公邸 上任近2月自称忙到没空睡觉

即时国际
更新时间：10:10 2025-12-22 HKT
发布时间：10:10 2025-12-22 HKT

日本第一位女首相高市早苗即将上任满2个月，她周日在社交平台上宣布，近日将从国会议员宿舍搬入首相公邸居住。目前的首相公邸在2002年现行官邸整建完成前，一直作为官邸使用，在1932年的「五一五事件」及1936年的「二二六事件」中曾遭到袭击，至今仍留有当年弹痕，而且也长期流传闹鬼之说。

首相公邸曾遇袭留弹痕 长期流传「闹鬼」

在日本，首相办公的地方被称作官邸，而公邸则是首相居住的地方，为了方便首相办公，公邸的位置紧邻官邸。自小泉纯一郎开始，日本历任首相大多都居住在首相公邸，除了安倍晋三为休养身心，从涩谷的私人住所上班；菅义伟则是住在赤坂的国会议员宿舍。高市是在社交平台X上宣布自己即将正式迁入首相公邸执行职务的消息，同时也回顾了自己上任2个月以来的心路历程与工作状况。

相关新闻：
高市早苗「工作狂」言论引不满 过劳死遗属要求撤回

日本首相官邸。维基网站
日本首相官邸。维基网站
安倍晋三（右）曾证实，前首相森喜朗曾在公邸遇鬼，而小泉纯一郎（左）在入住公邸前曾请来神社的神官举行驱魔仪式。 维基网站
安倍晋三（右）曾证实，前首相森喜朗曾在公邸遇鬼，而小泉纯一郎（左）在入住公邸前曾请来神社的神官举行驱魔仪式。 维基网站
高市早苗将搬进「闹鬼」首相公邸。美联社
高市早苗将搬进「闹鬼」首相公邸。美联社

她说：「自就任以来，因国会议程与外交行程，时光飞逝来不及喘息。我以应对物价上涨为最优先课题，为实现强劲的经济以及强而有力的外交与安全保障，每天全力以赴工作。虽然已经到岁末年终，但名年度的预算编列正进入冲刺阶段，身为国家经营者的责任感，即使在年末年初也不能有丝毫松懈。我希望近日内搬离住惯的国会议员宿舍，搬入首相官邸。」

现住议员宿舍 坐轮椅丈夫将一同迁入

高市预计在今年底至明年初期间，搬入与首相官邸位于同一用地、相邻，供首相居住的首相公邸，现在正进行相关准备。高市丈夫、前众议员山本拓需使用轮椅，首相公邸已完成无障碍改装，山本拓将一起搬入官邸。

她目前居住的东京赤坂国会议员宿舍距离首相公邸约400米，平时需要开车上班，首相公邸则与官邸相邻，步行就可以到达。基于危机管理考虑，朝野议员都要求她早日入住工作场所和住宅相邻的首相官邸，有利于危机管理。

「水龙头流鲜血、深夜惊现幽灵脚」

高市在上月7日众议院预算委员会答辩时曾表示：「外交行程与国会审议接连不断，别说打包行李，连睡眠时间几乎都没有，希望能尽快搬家。」在本月17日临时国会闭幕后，她才有时间搬家。

日本传媒报道，第75任首相宇野宗佑曾透露，他在公邸打开浴室水龙头时，见到水龙头内竟流出鲜血；而第80任首相羽田孜的夫人也提及，他们一家人在入住公邸前，就觉得房子不太对劲，以至于他们在入住期间，每天都必须在公邸周围撒盐驱邪。

安倍证森喜朗「遇鬼」

而第85任首相森喜朗则声称，曾在夜里听到幽灵转动门把的声音，还曾在夜间听到穿著军靴操步的脚步声停在房门口，但打开门却不见任何人影，让他害怕不已。

安倍晋三也曾在电视节目中坦承，从森喜朗那里听到过有关幽灵的事情，直言一般来说，幽灵是没有脚的，但森喜朗看到的却没有上身只有脚，证实了公邸闹鬼的传言。
  

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
22小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
19小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
21小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 未起回巨款
突发
38分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
21小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
21小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
16小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
13小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
22小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
18小时前