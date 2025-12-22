高市早苗将搬进「闹鬼」首相公邸 上任近2月自称忙到没空睡觉

日本第一位女首相高市早苗即将上任满2个月，她周日在社交平台上宣布，近日将从国会议员宿舍搬入首相公邸居住。目前的首相公邸在2002年现行官邸整建完成前，一直作为官邸使用，在1932年的「五一五事件」及1936年的「二二六事件」中曾遭到袭击，至今仍留有当年弹痕，而且也长期流传闹鬼之说。

首相公邸曾遇袭留弹痕 长期流传「闹鬼」

在日本，首相办公的地方被称作官邸，而公邸则是首相居住的地方，为了方便首相办公，公邸的位置紧邻官邸。自小泉纯一郎开始，日本历任首相大多都居住在首相公邸，除了安倍晋三为休养身心，从涩谷的私人住所上班；菅义伟则是住在赤坂的国会议员宿舍。高市是在社交平台X上宣布自己即将正式迁入首相公邸执行职务的消息，同时也回顾了自己上任2个月以来的心路历程与工作状况。

日本首相官邸。维基网站

安倍晋三（右）曾证实，前首相森喜朗曾在公邸遇鬼，而小泉纯一郎（左）在入住公邸前曾请来神社的神官举行驱魔仪式。 维基网站

高市早苗将搬进「闹鬼」首相公邸。美联社

她说：「自就任以来，因国会议程与外交行程，时光飞逝来不及喘息。我以应对物价上涨为最优先课题，为实现强劲的经济以及强而有力的外交与安全保障，每天全力以赴工作。虽然已经到岁末年终，但名年度的预算编列正进入冲刺阶段，身为国家经营者的责任感，即使在年末年初也不能有丝毫松懈。我希望近日内搬离住惯的国会议员宿舍，搬入首相官邸。」

现住议员宿舍 坐轮椅丈夫将一同迁入

高市预计在今年底至明年初期间，搬入与首相官邸位于同一用地、相邻，供首相居住的首相公邸，现在正进行相关准备。高市丈夫、前众议员山本拓需使用轮椅，首相公邸已完成无障碍改装，山本拓将一起搬入官邸。

她目前居住的东京赤坂国会议员宿舍距离首相公邸约400米，平时需要开车上班，首相公邸则与官邸相邻，步行就可以到达。基于危机管理考虑，朝野议员都要求她早日入住工作场所和住宅相邻的首相官邸，有利于危机管理。

「水龙头流鲜血、深夜惊现幽灵脚」

高市在上月7日众议院预算委员会答辩时曾表示：「外交行程与国会审议接连不断，别说打包行李，连睡眠时间几乎都没有，希望能尽快搬家。」在本月17日临时国会闭幕后，她才有时间搬家。

日本传媒报道，第75任首相宇野宗佑曾透露，他在公邸打开浴室水龙头时，见到水龙头内竟流出鲜血；而第80任首相羽田孜的夫人也提及，他们一家人在入住公邸前，就觉得房子不太对劲，以至于他们在入住期间，每天都必须在公邸周围撒盐驱邪。

安倍证森喜朗「遇鬼」

而第85任首相森喜朗则声称，曾在夜里听到幽灵转动门把的声音，还曾在夜间听到穿著军靴操步的脚步声停在房门口，但打开门却不见任何人影，让他害怕不已。

安倍晋三也曾在电视节目中坦承，从森喜朗那里听到过有关幽灵的事情，直言一般来说，幽灵是没有脚的，但森喜朗看到的却没有上身只有脚，证实了公邸闹鬼的传言。

