以色列拟告知美方 欲再攻打伊朗

美国全国广播公司(NBC)上周六报道，由于以色列担忧伊朗「扩大弹道导弹产量」，以总理内塔尼亚胡准备告知美国总统特朗普，以方可能再次打击伊朗相关设施。

报道援引知情人士说，特朗普与内塔尼亚胡预计本月晚些时候在佛州海湖庄园会晤。内塔尼亚胡届时可能对特朗普说，伊朗弹道导弹项目的扩张不仅对以色列构成威胁，也会危及地区安全及美国相关利益，需要迅速采取军事行动。预计内塔尼亚胡还会向特朗普提出美方参与或协助该军事行动的选项。

以政府发言人称，内塔尼亚胡将于本月29日与特朗普会面。但特朗普18日说，会面仍未正式确定。

今年6月，以色列对伊朗多地发动大规模空袭。其后伊朗为了报复，向以国境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击。特朗普在6月21日晚宣布，美军「成功打击」伊朗福尔道、纳坦兹、伊斯法罕三处核设施。

忧伊朗扩大弹道导弹产量

近几个月来，西方情报机构与以色列安全机构再度发出警报，指伊朗加速推进导弹生产，尤其在地下工厂扩大固体燃料导弹产能，引发以方高度戒备。

分析指出，若以色列再次出手，极可能针对伊朗导弹生产基地、指挥节点或铀浓缩设施，行动规模或不亚于6月。