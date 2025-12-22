俄乌战争 | 美欧乌佛州会谈 美特使：具建设性 克宫：无助达成和平

美国特使威特科夫表示，在佛州迈阿密举行的美国、欧洲和乌克兰官员会谈富有成效且具建设性，但并未宣布在结束与俄乌战争方面取得任何明显的突破。而俄罗斯认为，欧洲和乌克兰对美国方案所作出的调整，并无法提升达成和平的机会。克宫亦指出，有关方面最近提出的结束战争计划修改方案根本行不通。

美国总统特朗普一直敦促俄乌尽快达成终结这场近4年冲突的协议，但莫斯科希望保有所占领的乌克兰领土，基辅则拒绝让步。

威特科夫（左）与泽连斯基会面。路透社

敖德萨受到俄军无人机及导弹攻击，有货车起火。路透社

普京派出首席外交政策顾问与美方代表会谈。法新社

协商20点终战方案

威特科夫上周六与俄罗斯总统普京特使、负责对外投资和经济合作事务的德米特里耶夫会晤后，周日与特朗普女婿库什纳和白宫幕僚格林鲍姆，一同跟乌克兰和欧洲官员会谈，随后又与乌方首席谈判代表乌梅洛夫率领的代表团单独会面。

威特科夫在社交媒体贴文中形容今次美欧乌的会谈「富有成效且具有建设性」，强调聚焦「乌克兰、美国和欧洲之间的共同战略途径」。

他并未提及与俄罗斯方面的会谈情况。

这次在迈阿密的会谈是美、俄、乌3方针对美国起草的20点终战方案举行的最新一轮协商。

美特使：为乌设安全保障框架

威特科夫表示，美乌会谈著重4大重点，包括20点方案的进一步调整、多边安全保障框架、为乌克兰设立的美国安全保障框架，以及促进乌克兰经济繁荣与重建的后续规划。

威特科夫指出，协商特别聚焦于「时程表」和「后续行动的排序」，「和平不仅必须是敌对行动的终止，更应为稳定的未来创造有尊严的的基础」。

但6名知情人士透露，在迈阿密会谈之前，美方情报持续显示普京尚未放弃夺取乌克兰领土的企图。

普京外交顾问：未提升和平可能性

与此同时，普京的首席外交政策顾问乌沙科夫在莫斯科对记者表示，欧洲和乌克兰针对美国终结乌克兰战争提案所作调整并未提升和平的可能性。

乌沙科夫指，自己尚未看到具体提案的书面版本。但他说：「我可以肯定，无论欧洲人或乌克兰人已经提出、或正准备提出的建议，绝对无助于提升文件质量，也无助于增进实现长期和平的可能性。」