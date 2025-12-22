美军加勒比海连扣2船后 再追截第3艘油轮 扩大封锁委国石油出口

一名美国官员证实，美国海岸防卫队继上周六扣押1艘载满原油的油轮，以及12月10日在委内瑞拉附近扣押另一艘油轮后，现正追截另一艘疑似违反制裁的油轮。这是美国不到2周内第3度拦截出入委内瑞拉的油轮，显示华府持续升高对委内瑞拉马杜罗政权石油出口的封锁行动。官员表示，第3艘油轮受到制裁，但目前尚未登船检查，且拦截可以采取不同形式，包括驶近或飞近可疑船只。

一名不愿具名的美国官员发声明说：「美国海岸防卫队正积极追截一艘受到制裁、属于影子舰队，并参与委内瑞拉规避制裁活动的船只。该船悬挂伪造旗帜，已被发布司法扣押令。」

甩开登检 加勒比海展追逐战

英国海事风险管理集团Vanguard及一名美国海事安全消息人士，指认这艘船为「贝拉一号」（Bella 1），是一艘超大型油轮。该船去年被美国财政部列入制裁名单，财政部称这艘船与伊朗有关。

据媒体披露，「贝拉1号」因涉嫌与伊朗及黎巴嫩真主党有关，早于去年就被列入美国制裁名单。专业追踪网站TankerTrackers指出，该船正驶往委内瑞拉，目前并未载货。据悉，美军曾在20日深夜试图接近并登船检查，但遭对方拒绝，双方随即展开海上追逐。

根据船只监控服务TankerTrackers.com资料，「贝拉一号」周日在接近委内瑞拉时是空船状态。

曾向中国运输石油

委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）内部文件显示，「贝拉一号」曾在2021年为委内瑞拉向中国运输石油。TankerTrackers.com也指出，它先前曾运输过伊朗原油。

《纽约时报》引述不愿具名的官员报道，美军上周六晚接近「贝拉一号」，但船只未服从登船受检命令，并继续航行。

有被扣押油轮未列制裁名单

美国海岸防卫队上周六亦扣押了「世纪号」（Centuries）油轮。根据TankerTrackers资料，这是一艘中资拥有、悬挂巴拿马国旗的油轮。该船本月初在委内瑞拉港口装载了多达180万桶原油，并于18日驶离委国专属经济海域后遭美方锁定扣押。

但「世纪号」并未出现在美国财政部的受制裁公司与个人名单上。此前，美国已于1210日在委内瑞拉附近海域武力扣押「船长号」油轮，随后宣布没收其所载石油。

原油出口恐几近全面停摆

这一连串海上行动源于特朗普12月16日发布的强硬命令，宣布对进出委内瑞拉的「受制裁油轮」实施封锁。

能源咨询公司Rystad Energy新兴市场部门主管派克（Schreiner Parker）指出，若美方落实严格封锁，除雪佛龙石油公司在OFAC特定许可下每日约15万桶的产量外，委内瑞拉原油出口恐几近全面停摆。分析指出，委内瑞拉目前约8成石油出口仍透过中间商转销至中国。