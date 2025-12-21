Charlie Kirk枪杀案｜遗孀支持万斯当总统 角逐2028年大选

美国已故保守派网红查理柯克（Charlie Kirk）遗孀埃丽卡（Erica Kirk）近日在「美国转捩点」（Turning Point USA）年度大会上，明确表态支持现任副总统范斯（JD Vance）角逐2028年总统大选。查理柯克今年9月10日在犹他山谷大学演讲时遭枪击身亡。

美国转捩点由柯克创立，柯克今年9月遇刺身亡后，转由埃丽卡担任行政总裁。今次大会名为「美国节」（AmericaFest），由本月18日起举行至21日，地点位于亚利桑那州凤凰城。

埃丽卡在大会开幕式上致辞时表示：「我们会尽可能发挥最大号召力，帮助我丈夫的朋友范斯，竞选第48任美国总统。」

柯克与万斯是好友

柯克生前与万斯关系密切，两人在许多政治议题上持有相同观点。柯克遇刺后，万斯曾与妻子第一时间安慰埃丽卡，并透过空军二号将柯克遗体运回故乡亚利桑那州。

现年41岁的范斯如果当选，将成为美国史上首位千禧世代（即1980年代至1990年代中期出生人士）总统，完全符合美国转泪点以动员青年为核心的执政理念。

美国国务卿鲁比奥早前表示，他亦支持范斯做总统，如果对方争取总统提名，自己将是第一批支持他的人。

