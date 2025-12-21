Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Charlie Kirk枪杀案｜遗孀支持万斯当总统 角逐2028年大选

即时国际
更新时间：18:00 2025-12-21 HKT
发布时间：18:00 2025-12-21 HKT

美国已故保守派网红查理柯克（Charlie Kirk）遗孀埃丽卡（Erica Kirk）近日在「美国转捩点」（Turning Point USA）年度大会上，明确表态支持现任副总统范斯（JD Vance）角逐2028年总统大选。查理柯克今年9月10日在犹他山谷大学演讲时遭枪击身亡。

相关新闻：Charlie Kirk遭枪杀｜美政坛最具影响力保守派新星 推动年轻选民撑特朗普

美国转捩点由柯克创立，柯克今年9月遇刺身亡后，转由埃丽卡担任行政总裁。今次大会名为「美国节」（AmericaFest），由本月18日起举行至21日，地点位于亚利桑那州凤凰城。

埃丽卡在大会开幕式上致辞时表示：「我们会尽可能发挥最大号召力，帮助我丈夫的朋友范斯，竞选第48任美国总统。」

柯克与万斯是好友

柯克生前与万斯关系密切，两人在许多政治议题上持有相同观点。柯克遇刺后，万斯曾与妻子第一时间安慰埃丽卡，并透过空军二号将柯克遗体运回故乡亚利桑那州。

相关新闻：Charlie Kirk枪杀案｜美参院定10月14日为纪念日 众院表扬柯克激起民主党分歧

现年41岁的范斯如果当选，将成为美国史上首位千禧世代（即1980年代至1990年代中期出生人士）总统，完全符合美国转泪点以动员青年为核心的执政理念。

美国国务卿鲁比奥早前表示，他亦支持范斯做总统，如果对方争取总统提名，自己将是第一批支持他的人。

相关新闻：Charlie Kirk枪杀案｜特朗普追授「总统自由勋章」 6人发表「不当言论」被吊销签证

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
21小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
6小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
3小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
7小时前
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
影视圈
8小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
2小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
22小时前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧｜Juicy叮
时事热话
7小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
5小时前