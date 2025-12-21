Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

自卫队军官街头胸袭两女 遭停职9个月惩戒处分

更新时间：13:15 2025-12-21 HKT
发布时间：13:15 2025-12-21 HKT

日本陆上自卫队姫路驻屯地公布，中部方面特科连队一名三等陆曹（即下士，曹为日本军衔）在街头胸袭两名女子，已对其施行停职9个月的惩戒处分。

事发于9月6日，涉案29岁三等陆曹当时在兵库县姫路市街头，触摸两名20多岁女子胸部，于10月10日遭警方拘捕。

日媒披露，事发后，该名三等陆曹已向自卫队表明有意退伍。

中部方面特科连队表示，类似违反纪律行为对于自卫队来说绝对不可接受，对此深感遗憾，将对每一名自卫队官兵进行严格培训，努力防止类似事件再次发生。

