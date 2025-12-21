自卫队军官街头胸袭两女 遭停职9个月惩戒处分
更新时间：13:15 2025-12-21 HKT
发布时间：13:15 2025-12-21 HKT
发布时间：13:15 2025-12-21 HKT
日本陆上自卫队姫路驻屯地公布，中部方面特科连队一名三等陆曹（即下士，曹为日本军衔）在街头胸袭两名女子，已对其施行停职9个月的惩戒处分。
事发于9月6日，涉案29岁三等陆曹当时在兵库县姫路市街头，触摸两名20多岁女子胸部，于10月10日遭警方拘捕。
日媒披露，事发后，该名三等陆曹已向自卫队表明有意退伍。
中部方面特科连队表示，类似违反纪律行为对于自卫队来说绝对不可接受，对此深感遗憾，将对每一名自卫队官兵进行严格培训，努力防止类似事件再次发生。
最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
2025-12-20 06:00 HKT
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
2025-12-20 10:15 HKT