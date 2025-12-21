Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

随机伤人｜法国男子持刀周围走 遭警方击毙

即时国际
更新时间：11:39 2025-12-21 HKT
发布时间：11:39 2025-12-21 HKT

台湾日前发生随机伤人惨剧，造成4人死亡。而在法国科西嘉岛，昨日（20日）亦有一名男子持刀威胁路人及商家，最终遭到警方击毙，所幸无造成人命伤亡。

警方于中午时分接报，称一名男子在科西嘉岛阿雅克肖市持刀意图施袭，于是展开追捕行动，并在市中心发现男子下落，当时他手上仍持有刀具。

相关新闻：土耳其18岁少年扮纳粹分子 直播街头随机斩伤7人｜有片

警员起初命令男子放下武器不果，用电击枪亦未能成功制服，双方僵持之际，男子突然持刀冲向警员，警员随即开枪，导致男子当场身亡。

作案动机仍待调查

警方表示，一名警员在行动中手部受轻伤，刀手的作案动机尚不清楚。

法国内政部长努涅斯表示，由于圣诞节即将来临，已下令加强公共巡逻，针对类似案件随时保持最高警觉。

