男子多次迷奸妻子 拍片上网判囚8年半
更新时间：09:43 2025-12-21 HKT
发布时间：09:43 2025-12-21 HKT
发布时间：09:43 2025-12-21 HKT
德国亚琛地方法院上周五判处一名男子8年半监禁，他多次向妻子落药并强奸她，还将犯罪影片上传至网上分享。
这名61岁的男子，根据隐私法仅以Fernando P.的化名示人。法院发言人说，2018年至2024年间，男子在妻子不知情下，多次在家中给她下药并强奸她，「他还拍摄了这些犯罪行为，上传影片至网上聊天群组和网络平台」。
该男子出生于西班牙，被捕前职业是看护人。媒体将此案与去年审结的法国佩利科特案相提并论。佩利科特多年来秘密地给妻子下药，并唆使数十名男子在她昏迷时强奸她。
