布朗大学枪击案︱遇害MIT教授为疑犯昔日同窗 作案动机未明

即时国际
更新时间：09:34 2025-12-21 HKT
发布时间：09:34 2025-12-21 HKT

美国布朗大学逾一周前发生酿成2名学生死亡的枪击案，已于日前被发现自杀亡的葡萄牙籍疑凶瓦伦特（Claudio Neves Valente），另涉嫌于上周一枪杀麻省理工学院（MIT）教授洛莱罗（Nuno Loureiro），动机未明。

据美媒报道，48岁的瓦伦特与47岁的洛莱罗于30年前原是同学，同为里斯本大学学生，两人皆在物理学领域表现出色，看来都前途光明。随后两人先后前往美国留学深造，分别落脚于美国东岸的知名大学。然而，瓦伦特后来的发展未如理想，与同学形成强烈对比。

当局并未进一步说明两人之间是否存在任何过往恩怨。瓦伦特一位亲戚表示，瓦伦特到布朗之后跟家人逐渐疏远，后来断绝联络。

