俄总统特别代表抵达迈阿密 与美官员会晤谈乌克兰问题

美国谈判代表周六在佛罗里达州与俄罗斯官员会面，就结束俄乌战争进行新一轮磋商。

路透社报道，今次迈阿密会谈紧接美方周五与乌克兰及欧洲官员的磋商，相关讨论涉及一项和平方案，近期一度为解决冲突带来希望。报道引述俄方消息人士称，俄罗斯总统普京的特别代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）已抵达迈阿密，将与美国特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）会谈。美国国务卿兼国家安全顾问鲁比奥（Marco Rubio）亦表示，可能加入相关讨论。

早前的美俄接触曾于佛州哈伦代尔海滩的威特科夫高尔夫球会举行。美国、乌克兰及欧洲官员本周曾表示，在向基辅提供安全保障方面取得一定进展，但相关条件能否获俄方接受，仍有待观察。俄方消息人士称，今次会谈不包括俄乌代表直接会面。

另一方面，乌克兰总统泽连斯基周六在基辅表示，若美国提出由美、乌、俄三方国安顾问参与的会议，有助促进战俘交换及推动领导人会面，乌方将表示支持。不过，路透社引述美国情报评估指出，普京仍有意控制整个乌克兰，与部分美方官员认为俄罗斯愿意谈和平的说法存在落差。

白宫暂未回应查询。鲁比奥表示：「我们正在努力发挥的作用是，找出双方都能接受的共同点，为此我们投入了大量的时间和精力，并将继续努力。这或许无法实现，但我希望能够实现。我希望能在年底前完成。」