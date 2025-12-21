Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

路透引述美国官员：海岸防卫队在委内瑞拉外海再扣押一艘船只

即时国际
更新时间：05:36 2025-12-21 HKT
发布时间：05:36 2025-12-21 HKT

路透社引述三名美国官员报道，美国近日在委内瑞拉外海的国际水域拦截并扣押一艘船只，行动由美国海岸防卫队主导。事件发生于总统特朗普早前宣布，将对所有进出委内瑞拉、涉及制裁的油轮实施「全面封锁」后数日，被视为华府加大对马杜罗政府施压的最新行动。

报道指出，今次是美国近数周内第二次在委内瑞拉附近扣押油轮，亦正值美军在该地区加强部署之际。相关官员以匿名方式向路透社透露，行动的具体地点未有公开。五角大楼及海岸防卫队将查询转交白宫处理，白宫暂未回应。委内瑞拉石油部及国营石油公司PDVSA同样未有回应。

特朗普于本周二表示，已下令对所有受制裁、进出委内瑞拉的油轮实施「全面而彻底的封锁」。路透社指出，自上周美方首次扣押受制裁油轮后，实际上已形成变相禁运，部分载有原油的油轮选择滞留在委内瑞拉水域，以避免被扣押。

受影响下，委内瑞拉原油出口量自首次扣押行动后急剧下跌。分析指出，虽然不少运送委内瑞拉原油的船只本身已受制裁，但亦有部分油轮未被列入制裁名单，例如美国石油公司雪佛龙（Chevron）仍获授权以自有船只运输委内瑞拉原油。

路透社引述航运分析指出，自美国2019年对委内瑞拉实施能源制裁以来，部分石油交易商转而依赖「影子船队」运输原油。根据TankerTrackers.com数据，目前在委内瑞拉水域活动的影子船队油轮超过70艘，其中约38艘已遭美国财政部制裁，至少15艘已装载原油或燃料。

