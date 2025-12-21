巴西总统卢拉警告 若武装介入委内瑞拉将酿人道灾难

巴西总统卢拉周六（20日）警告，若美国对委内瑞拉采取军事介入行动，将造成「人道主义灾难」，并为全球树立危险先例。

特朗普：不排除开战

美国总统特朗普早前下令，对所有进出委内瑞拉、涉及受制裁石油交易的油轮实施「封锁」，进一步切断委内瑞拉主要收入来源。特朗普在接受全国广播公司新闻网（NBC News）访问时，被问及与委内瑞拉开战的可能时，他说：「我不排除这个可能性。」

卢拉周六在巴西南部城市伊瓜苏市出席南方共同市场（Mercosur）峰会期间表示，任何针对委内瑞拉的武装行动，都可能引发严重后果，不仅对当地人民构成灾难，亦将破坏区域稳定。他形容，外部势力在南美洲的军事介入，对世界而言属「极其危险的先例」。

他又提到，距离阿根廷与英国爆发马岛战争已逾40年，南美洲本应远离域外军事冲突，但现时却「再次被域外大国的军事存在所困扰」，言辞间明显剑指美国近期行动。

早前，卢拉已联同墨西哥总统欣鲍姆（Claudia Sheinbaum）呼吁各方保持克制。巴西及墨西哥为拉丁美洲两大经济体，两国领袖一致认为，应透过外交与对话解决委内瑞拉问题，避免局势失控。