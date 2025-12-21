Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西总统卢拉警告 若武装介入委内瑞拉将酿人道灾难

即时国际
更新时间：02:36 2025-12-21 HKT
发布时间：02:36 2025-12-21 HKT

巴西总统卢拉周六（20日）警告，若美国对委内瑞拉采取军事介入行动，将造成「人道主义灾难」，并为全球树立危险先例。

特朗普：不排除开战

美国总统特朗普早前下令，对所有进出委内瑞拉、涉及受制裁石油交易的油轮实施「封锁」，进一步切断委内瑞拉主要收入来源。特朗普在接受全国广播公司新闻网（NBC News）访问时，被问及与委内瑞拉开战的可能时，他说：「我不排除这个可能性。」

卢拉周六在巴西南部城市伊瓜苏市出席南方共同市场（Mercosur）峰会期间表示，任何针对委内瑞拉的武装行动，都可能引发严重后果，不仅对当地人民构成灾难，亦将破坏区域稳定。他形容，外部势力在南美洲的军事介入，对世界而言属「极其危险的先例」。

特朗普早前被问及与委内瑞拉开战的可能时，他说不排除这个可能性。美联社
特朗普早前被问及与委内瑞拉开战的可能时，他说不排除这个可能性。美联社

他又提到，距离阿根廷与英国爆发马岛战争已逾40年，南美洲本应远离域外军事冲突，但现时却「再次被域外大国的军事存在所困扰」，言辞间明显剑指美国近期行动。

相关新闻：美国委内瑞拉关系紧张 特朗普：不排除开战

早前，卢拉已联同墨西哥总统欣鲍姆（Claudia Sheinbaum）呼吁各方保持克制。巴西及墨西哥为拉丁美洲两大经济体，两国领袖一致认为，应透过外交与对话解决委内瑞拉问题，避免局势失控。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
9小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪长眠浩园 未婚妻Kiki：下一世我哋个婚礼就交比你搞啦
01:21
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪长眠浩园 未婚妻Kiki：下一世我哋个婚礼就交比你搞啦
突发
10小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
18小时前
台北随机伤人案｜张文堕楼非轻生？ 诚品员工爆料指「原本那处有纸箱」
台北随机伤人案｜张文堕楼非轻生？ 诚品员工爆料指「原本那处有纸箱」
两岸热话
9小时前
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁 最后露面门牙掉光令人心酸 曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
6小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
11小时前
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
两岸热话
4小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
7小时前
郑嘉颖「旧爱」留医多天插喉照流出  轻视感冒变大病惨受折磨  富贵老公贴心照顾令人心酸
郑嘉颖「旧爱」留医多天插喉照流出  轻视感冒变大病惨受折磨  富贵老公贴心照顾令人心酸
影视圈
12小时前
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
16小时前