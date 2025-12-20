Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普再与9家药厂达协议 降低对美销售药品价格

即时国际
更新时间：13:56 2025-12-20 HKT
发布时间：13:56 2025-12-20 HKT

美国总统特朗普周五（19日）宣布再与9家药厂达成协议，让药厂在美国出售的药品降价。特朗普现时已与14家制药公司达成协议，令美国药品价格得以与欧洲看齐。

特朗普在白宫与Amgen、Boehringer-Ingelheim、Bristol Myers Squibb、瑞士罗氏制药集团（Roche）的美国子公司Genentech、吉利德（Gilead）、葛兰素史克（GSK）、默沙东药厂（Merck）、诺华（Novartis）、赛诺菲（Sanofi）等9家制药厂公司的代表宣布，降低对美国销售药物的价格。

特朗普举行记者会，宣布与9家药厂达协议。法新社
在美国销售的多款药品将降价。美联社

已与14家药厂达降价协议

特朗普在今年7月写信给17家制药厂，要求他们的药品降价，目前已与其中的14家达成协议；除了上述的9家药厂，特朗普政府过去几个月也与辉瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）、礼来公司（Eli Lilly）等5家制药公司达成类似的协议。

现阶段尚未与特朗普政府达成协议的制药公司只剩下AbbVie、强生（Johnson & Johnson）和再生元制药公司（Regeneron）等3家制药公司。

设TrumpRx.gov网站助购药

药厂大多积极希望与特朗普政府达成协议，以免受到美国政府惩罚性的管理行动的冲击；特朗普说，未来其他国家的药品价格会小幅增长，但美国的药品价格为大幅降低。

除了降低药品价格，制药公司同意越过保险公司，直接向美国民众出售部分药品；特朗普政府指出，未来会架设TrumpRx.gov的网站通路，协助病人购买药物；该网站预计明年一月上线；此外，制药公司也同意贩售大多数的药品给美国的医疗补助计划，

作为交换，制药公司得以从特朗普政府获得3年的关税豁免。有官员表示，特朗普多次威胁开征药品关税，但至今尚未执行。

