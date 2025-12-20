英国畅销儿童书作家 惊传性骚扰遭出版社解约

英国54岁知名儿童书籍作家沃廉姆斯（David Walliams），作品被翻译成55国语言、销量达6000万本。不过，他因涉嫌骚扰出版社的数名年轻女职员，已遭出版社解约。

作品被翻译成55国语言 销量达6千万本

沃廉姆斯2008年以《穿裙子的男孩》（The Boy in the Dress）步入文坛，其他知名作品包括《小鬼富翁》（Billionaire Boy）、《神偷阿嫲》（Gangsta Granny），而且都有繁体中文版。

沃廉姆斯作品被翻译成55国语言、销量达6000万本。亚马逊官网

在沃廉姆斯传出性骚扰女职员后，英国出版商哈珀科林斯（HarperCollins）宣布行政总裁已决定不再出版任何沃廉姆斯的新作品，并强调公司已调查过性骚扰事件，但由于私隐原因不对外公布。

传受害人获5位数英镑掩口费

有消息指出，哈珀科林斯在完成调查后，要求年轻员工不要接近沃廉姆斯，据报有1名女职员拿到5位数英镑掩口费后已离职，暂时不清楚沃廉姆斯的性骚扰涉及哪些行为。

沃廉姆斯在2000年代初与喜剧搭档马特卢卡斯（Matt Lucas）一起在英国电视节目中成名，本身也是英国小学生最爱的作家之一，其受欢迎的程度已经到只要一出新书，马上就登上销售排行榜，他本身就是热卖书的保证。