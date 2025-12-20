美国委内瑞拉关系紧张 特朗普：不排除开战

美国总统特朗普对与委内瑞拉开战的可能性抱持开放态度，与此同时，美国国务卿鲁比奥矢言将对委国的石油财富实施封锁，表明美国无法容忍委内瑞拉政权目前的现状。

曾指马杜罗「时日无多」

特朗普在接受全国广播公司新闻网（NBC News）访问时，被问及与委内瑞拉开战的可能时，他说：「我不排除这个可能性。」

相关新闻：

美军东太平洋袭2毒船酿5死 特朗普：对委本土动武 无须国会授权

特朗普不排除对委内瑞拉开战。路透社

马杜罗被指「时日无多」。美联社

鲁比奥表明，美国无法容忍委内瑞拉政权目前的现状。美联社

特朗普拒绝透露他是否希望推翻委国总统马杜罗。他先前受访曾表示，马杜罗「时日已无多」。

特朗普说：「他（马杜罗）完全知道我想要什么，他比任何人都清楚。」

鲁比奥在国务院一场长达2小时的记者会上，被反复问及委内瑞拉相关问题，他也拒绝明确回答美国是否意图推翻马杜罗，但他承诺将继续施压。

鲁比奥：无法容忍委国政权现状

鲁比奥说：「显而易见，美国无法忍受委内瑞拉政权目前的现状。所以，没错，我们的目标是要改变这种局面，这就是总统目前采取行动的原因。」

但特朗普政府并未寻求国会的正式批准；根据宪法，宣战权属于国会。

奥比奥表示：「我不会去猜测那些还没发生，也可能永远不会发生的事情。但我可以告诉你，到目前为止，没有发生任何需要我们通知国会、或获得国会批准、或跨越战争门槛的事情。」

逾6成美国选民反对开战

众议院日前否决了一项旨在限制特朗普在未经国会批准的情况下攻击委内瑞拉的提案。

昆尼皮亚克大学（Quinnipiac University）本月进行的民调发现，63%的美国选民反对在委内瑞拉采取军事行动，仅25%的人表示支持。