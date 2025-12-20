巴黎迪士尼清洁人员罢工 园区满地垃圾梦幻不再 数千游客扫兴失望

法国巴黎迪士尼本周因清洁工人罢工，导致园区满地垃圾，令数千名游客感到震惊与失望。许多游客原本期待进入整洁梦幻的乐园，却见到行人路散落各式垃圾，现场甚至出现清洁工人手持工具却未积极清理的画面，令不少家长与孩子直呼：「这不是我们期待的迪士尼魔法！。」

据报这次罢工由迪士尼外判清洁公司ONET的员工发起，旨在抗议工作环境恶劣，罢工区域一度封锁不让游客进入。事件迅速在社交媒体发酵，部分网民力挺清洁工人争取权益，另有民众则抱怨罢工影响游园体验，呼吁双方应有更妥善的沟通方式。

法国巴黎迪士尼本周因清洁工人罢工，导致园区满地垃圾。Donald Trump For President/FB

巴黎迪士尼吸引家长带同小孩子入场。迪士尼官网

垃圾遍地 游客傻眼

社交平台上有网民认为，员工才是让「魔法成真」的关键，他们应该得到更好的待遇。但也有人反映，「带孩子来玩，看到这样的场景真的很失望」，甚至有家长透露已为此感到兴致大减。

有专家则提醒，罢工事件凸显工作条件问题，期待企业能更重视基层员工的权益，避免类似事件再度发生。

佛州迪士尼寄送商品加价惹不满

此外，位于美国佛罗里达的迪士尼乐园近期宣布园内商品寄送服务大幅上调价格，最高寄送费用从40美元涨至近100美元，涨幅高达150%。寄送费用依商品价格区间不同，最低约20美元起，最高可达99.99美元；国际寄送则依价值逐步加价，最高达150美元。

消息一出，立即在美国网上引爆热议，许多粉丝表示涨幅太夸张，指迪士尼根本不把中产阶级放在眼里，批评此举将增加民众前往乐园的负担与压力。

连串事件令全球迪士尼粉丝开始重新检视这个曾被视为「梦幻乐园」的品牌，呼吁迪士尼集团应在维护员工权益与提升顾客服务间取得平衡，避免伤害品牌形象及顾客信任。