俄乌战争｜欧盟举债8200亿援基辅 冻结莫斯科资产方案卡关

欧盟领导人昨日（19日）达成协议，将向乌克兰提供900亿欧罗（8200亿港元）贷款，以填补乌国即将出现的财政缺口，但与会领袖未能就使用俄罗斯遭冻结资产来筹措资金达成共识。

这项协议在布鲁塞尔峰会经过超过一天协商达成，为基辅提供逼切援助。周五凌晨会谈结束后，欧洲理事会主席科斯塔告诉记者，欧盟领导人已批准一项决定，在未来两年内向乌克兰提供900亿欧罗的贷款。据指该贷款由欧盟预算担保共同发债集资而来，基辅只有在俄罗斯支付赔偿金后才开始偿还。科斯塔又称，欧盟保留动用冻结资产偿还这笔贷款的权利。

先前首选方案便是动用欧盟冻结的约2000亿欧罗（约1.82万亿港元）俄罗斯央行资产，作为基辅筹措贷款的来源。但该方案最终被搁置，因为资产主要所在地比利时，要求共同承担法律责任，而这项要求对其他国家而言负担过重。

仍未足以负担未来两年军费

欧盟估计，乌克兰在未来两年需要额外1350亿欧罗（约1.2万亿港元）才能维持运作，而资金短缺危机预计将于明年4月爆发。乌总统泽连斯基早前便警告说，乌克兰面临资金短缺，甚至可能将因而无能力生产无人机。而无人机是乌国抵抗俄罗斯的重要装备。泽连斯基在这次欧盟峰会开幕时曾向欧盟领导人称，动用俄资产才是正确做法。

与此同时，俄罗斯央行周四（18日）在其网站发表声明说，其资产遭遇欧洲金融机构非法处置，为此将向欧方追讨损失。声明说，由于欧盟通过无限期冻结等方式，企图对俄央行存放在欧洲金融机构的资产实施非法扣押，还企图在未获得俄方同意的情况下使用该资产，俄央行宣布将在俄罗斯仲裁法院提起诉讼，向欧洲银行追讨因资产被非法冻结和使用造成的损失。