日本提高永居申请门槛 拟增设日语能力要求 最快2027年实施

日本政府据报正研议调整外国人申请永久居住许可的条件，增设日语能力门槛，这项新政策旨在促进外籍人士与当地社会融合，预计2027年4月前确定实施细节。

据《共同社》报道，根据日本出入国在留管理厅统计，截至今年6月底，在日外国人总数达396万人，其中持永久居住资格者约93万人，占总数23.6%，为各类居留身份之冠。目前申请永居许可须符合在日居住满10年，且具备维持独立生计的资产与技能等条件。

或提高收入门槛

消息人士透露，面对永居者人数持续攀升趋势，政府正研议将日语理解能力纳入审核标准。此外，也有人提出强制申请者参加生活规则学习课程，并提高收入门槛等意见。

日本去年通过《出入国管理及难民认定法》修正案，明定外国人若故意不履行纳税等公共义务，政府可撤销其永久居留许可，将于2027年4月正式施行。政府计划在该法上路前，敲定永居权许可条件制定工作。

拟收紧留学生工时

另日本政府还在讨论严格规定留学生的资格外活动。留学生获得入管的许可后，可以作为资格外活动每周打工最多28小时。现在基本上是在其抵达日本时申请许可，但为了防止超过上限时间的工作，拟改为考虑到学业状况等的审查方式。系统改造等可能需要几年时间，今后将敲定细节。

此外，关于面向传译等专业职位的在留资格「技术、人文知识、国际业务」，曾发现在派遣地从事被禁止的简单劳动的情况。政府拟建立机制，使派遣公司等确切把握就业状况。