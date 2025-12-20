SHEIN售童颜性玩偶须核实顾客年龄 巴黎法院裁决免暂停营运

中国快时尚服饰销售平台SHEIN（希音）因其平台出售外貌酷似儿童的成人性玩偶，遭法国政府调查。巴黎法院周五（19日）作出裁决，要求SHEIN实施年龄验证机制，但法国政府要求其平台在法国全面暂停营运3个月则遭到法院驳回。法国政府表明，将会就这项裁决上诉。

巴黎法院裁定SHEIN须针对在其平台市集贩售的所有成人产品，实施年龄验证措施，若有任何违反，将处以1万欧罗（约9万港元）罚款。不过法院以「不符比例原则」为由，驳回法国政府提出SHEIN网站全面停止营运3个月的要求。

相关新闻：

涉售童颜性玩偶遭法国警告 SHEIN宣布全球平台禁售

SHEIN可继续在法国营运。美联社

SHEIN在被查出第三方卖家市集平台贩售童颜性玩偶后，已经火速下架。法新社

SHEIN进军巴黎百货公司。路透社

已下架成人性玩偶产品

这项裁定在一定程度上，纾解SHEIN近来因这宗丑闻在法国受到的压力。SHEIN发言人在裁定出炉后发声明表示，该公司欢迎这项决定，将持续致力于与法国主管机关密切合作，持续改善控管流程；该公司仍旧首重保护法国消费者并确保遵守当地法规。

SHEIN于11月初遭法国「竞争、消费和反诈骗总局」（DGCCRF）查出，平台上贩售拟似儿童模样的成人性玩偶后，引起舆论哗然，促使法国政府于同月5日启动暂停该平台在法国营运的程序，直到符合法国法律和规范要求，同时也展开司法调查。

SHEIN在被查出第三方卖家市集平台贩售童颜性玩偶后，已经火速下架，目前也已暂停该市集功能，但是贩售自有品牌服饰不受影响。

曾3度遭法国开罚

法国反欺诈监管部门批评，SHEIN网站上架的部分性玩偶，不论造型与商品描述「无疑属于儿童色情范畴」，涉嫌违反儿童色情法例，反欺诈监管部门已将此案移送检察机关。

法国《巴黎人报》刊登其中一款玩偶照片，高约80厘米，打扮纯真，抱着泰迪熊，商品说明带有露骨的性暗示。

SHEIN总部位于新加坡，今年来已在法国3度被开罚，累计金额达1.91亿欧罗（约17亿港元），原因包括未遵守网络cookie法规、广告不实或提供误导资讯，以及未揭露产品含塑胶微纤维等问题。